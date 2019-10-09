Жилой дом горел в Уральске (фото, видео)

Пожар произошел 8 октября около 20.00 в доме № 96/2 по улице Гумара Караша, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В жилом секторе горел частный дом. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, вызов на пульт станции противопожарной службы поступил в 20.10. – Прибывшие на место пожарные установили, что горит открытым пламенем кровля жилого дома. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На месте ЧП работали 25 пожарных и пять единиц техники. Была угроза того, что огонь может распространиться, но благодар