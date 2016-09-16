В областном управлении здравоохранения рассказали, что в прошлом году за восемь месяцев было совершено 83 суицида и 91 попытка покончить жизнь самоубийством.

- Самыми распространенными причинами совершения суицида являются: у мужчин - семейные конфликты, у женщин - финансовые проблемы, у подростков - семейные проблемы и неразделенная любовь. Психологи постоянно проводят работу со школьниками для выявления детей с аутодеструктивным поведением. Статистика показывает, что чаще всего попытки суицида происходят в районах, - пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО по организации медицинской помощи Нуржамал ЖУМАГУЛОВА. - Также стоит отметить, что по способу суицидальных попыток наиболее распространенными стало отравление уксусом или медицинскими препаратами.

В ДВД ЗКО данные по суицидам несколько иные. По их сведениям, за семь месяцев текущего года по области было совершено 192 суицида из которых 82 - это попытки, а в 2015 году 280 фактов самоубийства из них 112 не имели летального исхода.

Также психолог отметила, что с учетом требований, предъявляемым к школьным психологам - выявить и доставить, а не заниматься профилактикой, - таких подростков будет становиться всё больше и больше.

По словам психолога, проблема профилактики суицидов сложна, но это не означает, что их нельзя предупредить.

- Можно, если вы умеете чувствовать своего ребенка, слушать и слышать его, понимать то, о чём он говорит, а особенно то, о чём он молчит. Для того, чтобы помочь своему ребенку эффективно решать жизненно важные для него проблемы, важно оставаться с ним в контакте и соблюдать следующие правила - никогда не обесценивайте его переживания, не говорите ему: «Это всё ерунда, не выдумывай, ты об этом даже не думай!». Обесценивая его переживания, вы обесцениваете его самого, не преувеличивайте его недостатки, не говорите: «Проблема в тебе, в твоей голове, в мозгах, лени». Помните: проблема не в человеке, проблема - в проблеме, которую можно решить. Также научитесь справляться со своей беспомощностью типа «а что я могу поделать?», «за что это мне?», «ой, я не знаю как тебе помочь» и помните, что безвыходных ситуаций не бывает, решения есть всегда. Они могут быть трудными, неприятными, затратными, но они есть всегда, - пояснила психолог.

Психолог Райса БАЙДАЛИЕВА придерживается мнения, что отечественная практика помощи людям, переживающим антивитальные состояния, оказывается заложницей установок, которые значительно ограничивают возможности этой помощи. - К сожалению, объективный подход, который хорош при проведении масштабных исследований, для установления различных структур, факторов и т.д, в вопросе исследования суицидального поведения оказывается, мягко говоря, уязвимым, так как оставляет без внимания «живую» личность, личность переживающую, страдающую, растерянную и не всегда способную справиться с травмами. В чём заключается помощь, основанная на этом объективном подходе? Этот подход предполагает, что тот, кто страдает - это объект, с которым надо непременно что-то делать: уговорить и убедить, словом, принуждать отказаться от своих мыслей и переживаний, - заявила Райса БАЙДАЛИЕВА. - Я недавно нашла в открытом доступе программу профилактики суицидов у нас в РК. И, к сожалению, поняла, что этот подход, который правильнее было бы назвать объектным, поставлен во главу угла. В чем цель этой программы? Выявить тех, кто имеет признаки суицидального поведения и «доставить» их к психиатру. Да, это помощь эффективна, если речь идет о тех, кто находится в депрессивном состоянии или страдает определенными видами психических расстройств. Но есть люди, в силу возраста, недостатка своего жизненного опыта, например, подростки, не имеющие никаких психических расстройств, но тем не менее, переживающие травмы, которые они не могут «ни переварить, ни выплюнуть». И в этом случае, патологизация поведения человека, испытывающего серьезные психологические, подчеркиваю, психологические, проблемы, приводит к тому, что на него навешивается диагноз, который, стигматизирует его и, очень часто, приводит к ещё большей дезадаптации, чем было.- Что делать, чтобы избежать этого? Нужна смена парадигмы психологической помощи! Нужен субъектный подход, целью которого является установление контакта с теми, кто живет в пространстве выбора - жить, как жить, страшно так жить. Тем более, что в подростковом возрасте речь не идёт о том, что человек не хочет жить, речь идёт о том, что он не хочет жить именно так. То есть его не устраивает качество его жизни - отношений, ресурсов, неопределенность будущего, неурядицы в прошлом. Всё то, что и является важным в его жизни, - отметила Райса БАЙДАЛИЕВА. - К сожалению, те, кто рядом, не всегда понимают, что у суицидального поведения есть как повод, так и причина. Причина бывает глубоко спрятана, а поводов может быть много, и эти поводы вы не можете взять и устранить одним махом. Для того, чтобы помочь человеку, нужно научиться понимать причину того, почему у него так мало сил для жизни. Например, ссора с мальчиком или девочкой - это повод. Именно повод, а не причина. А причиной может быть, например, симбиотическая зависимость, проблемы самоотношения или, наконец, экзистенциальный кризис. Чтобы разобраться с причинами, нужно не страдать гордыней, а идти искать помощи специалистов.