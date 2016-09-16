13 сентября вынесли приговор бывшему постовому изолятора временного содержания города Аксай Аубакирову, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В прокуратуре ЗКО рассказали, что  бывшего постового Бурлинского ИВС Аубакирова приговорили к одному году ограничения свободы по статье 371 ч.1 УК РК - "Халатность". Кроме того, сбежавших арестантов Черного и Шестопалова признали виновными по статье 426 ч.1 УК РК "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи" с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года и 3,5 года соответственно. Напомним, 5 июля из ИВС Бурлинского района сбежали двое заключенных. Один из них был задержан утром того же дня, другой - после обеда в Уральске. Позже стало известно, что заключенные бежали, вскрыв замок. По факту побега из ИВС в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по статье 426 ч.2 УК РК. Позже выяснилось, что один из сбежавших Шестопалов сбежал из ИВС чтобы пойти в гости к родственникам. В настоящее время Шестопалов переведен в режимное учреждение РУ-170/2 в Уральске. Если ранее он был осужден за "Грабеж", то теперь он будет отбывать наказание еще и за побег.  