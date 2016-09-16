Авария произошла на пересечении улицы Неусыпова и проспекта Евразия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

По словам водителя автомобиля "Гольф", он ехал по проспекту Евразия в сторону центра, а "Хендай" его не пропустил. В результате чего "Гольф" слетел в арык. - Я ехал со стороны Чагано-Набережной, а "Хендай" пересекал проспект по улице Неусыпова, и на полном ходу снес мою машину, я упал в арык, - пояснил водитель "Гольфа". Автоледи, которая находилась за рулем "Хендая" вину свою не отрицает. - Я не успела проехать и врезалась ему в бок, - сообщила водитель кроссовера. Стоит отметить, что автоледи не пострадала, а водителя "Гольфа" карета скорой помощи увезла с места ДТП с различными ушибами и ссадинами. Сейчас участники аварии ждут приезда сотрудников полиции.