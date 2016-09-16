Сейчас родители вместе с Раяной находятся на обследовании в Астане, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам мамы девочки Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ, они уже неделю находятся в клинике Астаны и ждут приезда донора для дочки. - После того, как про нас вышла статья и показали сюжет в новостях откликнулось много людей, которые хотели помочь. Сейчас мы ждем потенциального донора для нашей дочки, он тоже из Уральска. Если все анализы будут в порядке, то скоро Раяне пересадят печень, - пояснила Шынар. - Раньше нам врачи говорили, что только в России, Индии и Белорусии делают такие операции. А оказалось, что можно сделать пересадку у нас в Казахстане, в клинике Астаны. Также Шынар ОРЫНГАЛИЕВА отметила, что уральцы помогли им и материально. На эти деньги они сняли квартиру в Астане. Напомним, в редакцию "МГ" обратились родители месячной девочки, которой необходима операция по пересадке печени, так как Раяне в пять месяцев поставили диагноз - билиарный цирроз печени. Мама и папа не могут стать донорами для своей дочки, потому как Шынар перенесла несколько операций, а ее супруг имеет другую группу крови. Мама малышки Шынар Орынгалиева сама перенесла три операции на сердце и почки, и удаляла кисту. - В 2015 году родила дочь. Она была желтой. Мне ничего не говорили, просто лечили ее, но результатов не было. В пять месяцев нам поставили диагноз - билиарный цирроз печени. В Беларуси, Индии и Москве готовы сделать операцию, но нужен свой донор. Мы сами и наши родные сдали все анализы, но никто из нас не подошел, - говорит Шынар. - Я прошу помощи у всех неравнодушных людей. Помогите моей маленькой Раяне. Отец малышки не сможет быть донором, потому что у него другая группа крови. Семья с марта давала объявление о поиске донора, однако пока никто не отозвался. - Как нам объяснили, у донора возьмут лишь кусочек печени, затем у донора она восстановится, - поясняет мама. – Я подхожу, но после перенесенных болезней меня не берут на операцию. По словам мамы, ребенок развивается нормально, других заболеваний нет. Семья живет вместе с мамой Шынар. Отец девочки работает охранником за 34 тысячи тенге в месяц, поэтому денег на поездку и проживание в Индии или даже в Москве у них нет.   Если вы желаете хоть чем-то помочь малышке, можно позвонить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: +77783179874.  