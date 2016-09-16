Фото из социальных сетей Аким Таскалинского района ЗКО Санжар АЛИЕВ в своем ответе жителям сообщил, что «не ищет оправдания, но считает своим долгом и обязанностью объяснить обществу причину сужения ширины улицы Абая (в поселке Таскала – прим.автора) при капитальном ремонте». «Во-первых, дорога проектировалась в соответствии с генеральным планом, утвержденным в 2009 году. Проектировщик не мог выйти за рамки генерального плана. Во-вторых, считаю экономически нецелесообразным расширять дорогу и увеличивать проект на 50 и более % от нынешней его стоимости, когда во всем мире экономический кризис, а также потому что в районе машинопоток небольшой. Сэкономленные средства мы направили на ремонт улицы Сапарова и изготовление проектных документов других улиц поселка Таскала. Ширина дороги во многом определяет расходы на её содержание (чем больше и шире дорога, тем больше расходов на ее содержание). В-третьих, все улицы Таскалы спроектированы и построены шириной 6 метров», - пишет Санжар АЛИЕВ. Далее аким пишет, что понимает беспокойство таскалинцев по поводу сужения ширины улицы Абая, но приводит и преимущества этого. «Если аргументировать наше решение, могу сказать, что в ширине 6 метров с бордюрами есть и плюсы. Во–первых, мы из в года в год не можем облагородить обочины улиц, так как автовладельцы заезжают на обочины, затаптывают саженцы деревьев, цветов, трав. Во-вторых, в весенне-осенний период, когда земля насыщена водой автовладельцы выносят на проезжую часть земельно-глиняную жижу, что в целом делает внешний вид поселка серым и грязным. Мы стремимся, чтобы в ближайшие года все улицы Таскалы были покрыты асфальтным покрытием. Начало этому есть, в 2017 году будут подвергнуты капитальному ремонту улицы Женис и А.Чурилина. В-третьих, бордюры являются искусственным ограждением автомобиля от пешеходов, жилых и нежилых построек. К примеру, когда в прошлом году были установлены бордюры на улице С.Жаксыгулова, в ночное время один нетрезвый автолюбитель не справился с управлением, врезался в бордюр перед зданием суда, а если бы бордюра не было? В здании суда круглосуточно дежурят люди. Какой был бы ущерб, не говоря о человеческих жертвах?» - вопрошает глава района. Также аким уверяет, что для пешеходов будет организована тротуарная и велосипедная дорожки. Кроме того, будут установлены искусственные преграды для ограничения скорости, пешеходные переходы и даже видеонаблюдение. «Находясь в цивилизованном обществе, мы должны стремится к высоким стандартам жизненного уровня, не ссылаясь на то, что живем в поселке.(…) Я глубоко убежден, что если мы вместе будем относиться друг к другу с уважением, вести беседу в диалоге, уважать и соблюдать законы и правила общественного поведения, мы добьемся высоких результатов в развитии нашего района и Республики в целом», - пишет Санжар АЛИЕВ, призывая граждан к открытому диалогу на его личной странице в Facebook.