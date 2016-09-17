Xdi-L2vms7A Судя по кадрам, размещённым на сайте телеканала КТК, люди шымкентского бизнесмена Тохтара Тулешова жестоко издевались над своими жертвами. Более того, пытки снимали на камеру мобильного телефона и отправляли заказчику, который до этого всегда выходил сухим из воды. Своих жертв извращены избивали, а потом заставляли снимать штаны и садиться на бутылку. По данным телеканала, владелец пивзавода закатывал пышные вечеринки, на которых за одним столом сидели полицейские и воры в законе. В интервью Тохтар Тулешов рассказал, что "первоначально власть была с нами, уже со временем власть отвернулась от нас". Суд по обвинению Тохтара Тулешова в захвате власти и других преступлениях начался в Астане. Процесс проходит в закрытом режиме. Известно, что громкое дело рассматривает председатель Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Ербол Ахметжанов, который в 2012 году разбирался в деле Владислава Челаха и событий, произошедших на погранзаставе Аркан-керген. В начале сентября в сети появилось "чистосердечное признание" Тулешова о планах по захвату власти. "Пивного барона" обвиняют в совершении 18 преступлений. Вместе с ним по делу проходят 25 подсудимых, в том числе бывший начальник департамента внутренних дел ЮКО генерал-майор Хибратулы Доскалиев и экс-заместитель генпрокурора РК Ильяс Бахтыбаев.