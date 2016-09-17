Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz И сбор за первичную регистрацию таких авто составляет 0,25 МРП (530,25 тенге). Ранее эта ставка распространялась на автомобили в возрасте до одного года, а после сразу увеличивалась до 50 МРП, как за 3-летнюю машину. Источник: закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 12-VІ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам платежей и платежных систем».