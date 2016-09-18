Иллюстративное фото с сайта positime.ru Целый год жительница Актобе получала угрозы и оскорбления через социальные сети от незнакомой особы. Из-за нервного стресса у 28-летней женщины сначала пропало грудное молоко, а потом, поверив словам виртуальной хулиганки, от неё ушёл гражданский муж. Жертва оскорбления теперь намерена засудить виновницу своих бед. "18 августа стала получать сообщения от незнакомой мне девушки. В какой-то момент она начала материть меня и моего грудного ребёнка. Догадалась, что с чужой странички на меня вышла одна особа, которая оскорбляет меня уже год. Женщина, которую я никогда не видела, даже угрожала мне", – рассказала в суде истица. За оскорбление в социальных сетях пострадавшая требует со своей обидчицы 800 тысяч тенге в качестве морального ущерба. В Талдыкоргане аналогичная попытка двух полицейских наказать обидчика в соцсети Facebook потерпела фиаско. Стражи порядка обиделись на сравнение с зазывалами в придорожное кафе. Однако Капшагайский городской суд отказался рассматривать исковое заявление правоохранителей.