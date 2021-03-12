Житель Актобе зарезал собутыльника

Труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде многоэтажного дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 6 марта на пульт оператора 102 поступила информация о том, что на четвертом этаже подъезда многоэтажного дома по улице Оспанова лежит мужчина с ножевыми ранениями. – По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, которая обнаружили труп 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудниками патрульной полиции по «горячим сл