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Социум

Житель Актобе зарезал собутыльника

Труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде многоэтажного дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 6 марта на пульт оператора 102 поступила информация о том, что на четвертом этаже подъезда многоэтажного дома по улице Оспанова лежит мужчина с ножевыми ранениями. – По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, которая обнаружили труп 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудниками патрульной полиции по «горячим сл
Арайлым Усербаева
Житель Актобе зарезал собутыльника
Труп мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в подъезде многоэтажного дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Житель Актобе зарезал своего собутыльника
Житель Актобе зарезал своего собутыльника
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 6 марта на пульт оператора 102 поступила информация о том, что  на четвертом этаже подъезда многоэтажного дома по улице Оспанова лежит мужчина с ножевыми ранениями. – По указанному адресу незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, которая обнаружили труп 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудниками патрульной полиции по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний мужчина. В ходе предварительного следствия выяснилось, что мужчины, находясь в доме, распивали спиртные напитки и во время возникшей ссоры подозреваемый ударил несколько раз ножом в собутыльника, - сообщили в полиции. По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый водворен в ИВС УП г.Актобе. Проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    

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