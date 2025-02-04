Житель Москвы нашел свой угнанный Mercedes в Уральске

Как передает dagestan-news.net, Максим Мальков сдал свой «Мерседес» S-класса в аренду в октябре 2024 года. По словам знакомых, парень, арендовавший машину, ранее брал много разных автомобилей, всегда возвращал и был надёжным. Но через месяц машина Максима пропала с радаров. Он начал сам искать авто по тем местам, где она подавала сигнал в последний раз, и вместе с полицейскими выяснил, что арендатор перепродал «Мерседес»: машина уехала из Москвы в Волгоград. Арендатора задержали, он признался, что продал авто незнакомцу. А вскоре полиция вышла и на покупателя — им оказался некий Магомедали из Махачкалы.

Максим связался с Магомедали, но тот сказал что «Мерседеса» больше нет, якобы он продан на запчасти. Максим начал собственное расследование: парень нашёл соцсети Магомедали и его друзей и выяснил, что машина целая, — друзья выкладывали её фотографии в соцсети. А ещё стало ясно, что мужчина часто ездит в Казахстан по делам. С помощью полиции Максим добыл записи с камер, где увидел, что машина поехала из Махачкалы в Саратовскую область, а дальше её след на территории РФ терялся.

Максим пошёл дальше: он нашёл соцсети друга Магомедали Ислама. Тот выкладывал видео, как едет по незнакомому Максиму городу на его «Мерседесе». По картам мужчина выяснил, что машина находится в Уральске. Парень решил ехать в Казахстан.

Поездив по Уральску несколько дней, Максим нашёл свой «Мерс» — машина была припаркована возле одного из бильярдных клубов. После раздумий и сомнений Максим дождался вечера, а потом открыл машину своим ключом и поехал в Россию. Всё почти получилось, но, пока таможенники заполняли документы, на пост прибыла транспортная полиция вместе с Исламом, который уже заявил об угоне и при встрече начал угрожать Максиму.

В багажнике авто нашли поддельные номера и документы — старый паспорт Максима, но с другой фотографией. Полиция арестовала «Мерседес» и отправила на штраф-стоянку, а на Максима возбудили дело по статье о «Самоуправстве» и запретили выезд из страны. Сейчас мужчине помогает генконсульство России в Казахстане, а сотрудники угрозыска района Бирюлёво Восточное занимаются его делом в России.