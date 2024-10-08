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Социум

Житель Уральска через суд решил взыскать деньги с экс-супруги

Мужчина перечислял более четырех миллионов тенге на счет ответчика. Он заявил, что ответчик взяла у него эти деньги в долг и обещала вернуть до конца 2023 года. Средства ей нужны были для покупки новой автомашины. Однако ответчик добровольно не вернула сумму и мужчина решил обратить в суд.
Арайлым Усербаева
Житель Уральска через суд решил взыскать деньги с экс-супруги

Как сообщили в пресс-службе областного суда, мужчина перечислял более четырех миллионов тенге на счет ответчика. Он заявил, что ответчик взяла у него эти деньги в долг и обещала вернуть до конца 2023 года. Средства ей нужны были для покупки новой автомашины. Однако ответчик добровольно не вернула сумму и мужчина решил обратить в суд.

Женщина не согласилась с иском и пояснила, что они состояли в гражданском браке. У них есть общие несовершеннолетние дети. Суд взыскал алименты на содержание детей. При этом никаких соглашений о долге и сроках его возврата нет. 

Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку истец не представил доказательства, подтверждающие заключение между сторонами договора займа и получение спорных денежных средств с обязательством о возврате, не опроверг доводы ответчика. Кроме этого стороны имеют общих несовершеннолетних детей, проживали совместно, что также подтверждает то,  что мужчина добровольно передал деньги, без обязательств по возврату. 

Решение не вступило в законную силу.

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