Житель Уральска ночью угнал жеребца и ускакал на нём

Инцидент произошел ночью в одном из микрорайонов города. Неизвестный проник во двор частного дома и похитил двухгодовалого жеребца. Он просто оседлал чужого коня и скрылся с места преступления верхом. Хозяин животного оценил ущерб в 1,2 миллиона тенге.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Уральска. Молодой человек уже признал свою вину. К слову, самого жеребца полицейские нашли целым и невредимым и вернули законному владельцу.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают, ссылаясь на статью 201 УПК РК.

В полиции региона в очередной раз призвали владельцев скота быть бдительнее и соблюдать меры безопасности: не оставлять животных без присмотра, укреплять загоны и использовать средства идентификации (чипы или клейма).