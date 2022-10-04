– Оперативники приступили к поискам. Кражи происходили только в частном секторе микрорайонов Курмыш, Малышка, ГМЗ. Видеокамер в домах не было, поэтому по горячим следам вычислить и поймать преступника не удавалось. Между тем, счёт идентичных краж дошёл до девяти. В итоге установлен и задержан молодой человек, ранее судимый за аналогичные преступления, - рассказали полицейские.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что в августе поступило сразу несколько заявлений о квартирных кражах. Во всех случаях хозяева находились дома, посторонних в жилище не было, но каким-то образом пропадали сотовые телефоны и другие вещи.Домушник - гастролёр оказался жителем Уральска, он дал признательные показания. Подозреваемый прогуливался по улицам частного сектора, незаметно прокрадывался в дома, ворота которых были открыты, заходил в коридор, прихожую, совершал кражу и так же незаметно скрывался. Краденые телефоны он сбывал в бутик продажи подержанных гаджетов. Все вещественные доказательства изъяты, окончательное решение по этому делу примет суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.