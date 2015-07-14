Житель Уральска обвиняет врачей в халатности (фото, видео)

С просьбой осветить ситуацию, произошедшую с его матерью, к журналистам обратился уралец Азамат НУРУМОВ. Со слов молодого человека, его мама Молдир НУРУМОВА 26 июня обратилась с жалобами на боли в ногах в Бурлинскую амбулаторию, откуда ее отвезли в Аксай в центральную районную больницу. К слову, женщина страдала варикозным расширением вен. - Там врачи сказали, что мама в госпитализации не нуждается, и отправили обратно в Бурлин, - поясняет Азамат НУРУМОВ. - Оставили ее во дворе дома примерно в девять часов вечера. Ночью маму обнаружил во дворе дома сосед, который пришел за водой. Он потрогал е