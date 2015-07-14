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Происшествия Социум

Житель Уральска обвиняет врачей в халатности (фото, видео)

С просьбой осветить ситуацию, произошедшую с его матерью, к журналистам обратился уралец Азамат НУРУМОВ. Со слов молодого человека, его мама Молдир НУРУМОВА 26 июня обратилась с жалобами на боли в ногах в Бурлинскую амбулаторию, откуда ее отвезли в Аксай в центральную районную больницу. К слову, женщина страдала варикозным расширением вен. - Там врачи сказали, что мама в госпитализации не нуждается, и отправили обратно в Бурлин, - поясняет Азамат НУРУМОВ. - Оставили ее во дворе дома примерно в девять часов вечера. Ночью маму обнаружил во дворе дома сосед, который пришел за водой. Он потрогал е
Marat
Житель Уральска обвиняет врачей в халатности (фото, видео)
С просьбой осветить ситуацию, произошедшую с его матерью, к журналистам обратился уралец Азамат НУРУМОВ.
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 Со слов молодого человека, его мама Молдир НУРУМОВА 26 июня обратилась с жалобами на боли в ногах в Бурлинскую амбулаторию, откуда ее отвезли в Аксай в центральную районную больницу. К слову, женщина страдала варикозным расширением вен. - Там врачи сказали, что мама в госпитализации не нуждается, и отправили обратно в Бурлин, - поясняет Азамат НУРУМОВ. - Оставили ее во дворе дома примерно в девять часов вечера. Ночью маму обнаружил во дворе дома сосед, который пришел за водой. Он потрогал ее ноги, они были холодными. Тогда сосед позвонил мне в город. Около двух часов ночи Азамат забрал свою маму в Уральск. Примерно в четыре утра родные решили вызвать «скорую», которая доставила больную в травмпункт областной клинической больницы, где врачи приняли решение о срочной госпитализации. На следующий день, 27 июня, врачи провели первую операцию. - Нам врачи объяснили, что пытались очистить вены от тромбов, - поясняет сестра пациентки Самал. - Но это, к сожалению, не помогло, и 29 июня врачи решились на ампутацию обеих ног выше колен. За своевременную помощь мы очень благодарны уральским врачам, но вот с врача из Бурлинской центральной больницы, который отправил сестру домой, а не на госпитализацию, мы требуем объяснения. Родные видят, что в ситуации есть прямая вина врачей центральной районной больницы Аксая, которые решили, что женщина в госпитализации не нуждалась. - Врачи обязаны были срочно направить маму в Уральск на скорой помощи в тот же день. Сейчас мы, родственники, направили жалобу в прокуратуру, чтобы надзорный орган наказал виновных, - пояснил Азамат НУРУМОВ. Прокомментировать ситуацию журналистам сотрудники управления здравоохранения отказались, мотивировав тем, что все объяснят родным пациентки.
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 HBTcMuTEOmA Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
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