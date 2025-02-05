Житель Уральска попал в трудовую кабалу в России

В редакцию Ulysmedia.kz обратился Руслан (имя изменено), который мечтал о хорошей работе и больших заработках, но в Уральске 20-летнему парню не везло. Поэтому спасением показалось объявление на сайте ОЛХ, где предлагали работу упаковщика-сортировщика на российской птицефабрике – зарплата от 600 тысяч до 1 миллиона тенге. Тут же был отзыв счастливчика, который якобы там уже работает и подтверждает, что все ок, условия нормальные, заработок отличный. Объявление у Руслана не вызвало никаких подозрений.

Как потом выяснилось, объявления даёт супруга хозяина, иногда направляет на консультацию к нему самому - Никите Сергеевичу, который живёт во Владимире. Руслан узнал, что те, кто вербует людей в Уральске, с каждого человека получают по 10 тысяч рублей (50 тысяч тенге). Среди них Александр. Он живёт в селе Кушум в ЗКО. Именно он живописно преподносит работу и отправляет людей на вахту в Россию.

Группу, в которой был Руслан, сначала направляли в Самару, но оказались казахстанцы в Железногорске - городе на границе с Украиной. На фабрике они забивали, упаковывали кур и выполняли другую черновую работу - от грузчика до уборщика. Парень вспоминает тотальный контроль, запрет на выход за территорию фабрики, жесткую эксплуатацию, угрозы, избиения и оскорбления.

- Многие люди там находятся в глубочайшем стрессе и растерянности, - говорит Руслан.

На фабрике он познакомился с рабочим Пашей, который сказал, что уже год не может вырваться.

- Беги, пока не поздно. Здесь страшная кабала! Задержишься – пожалеешь, - предупредил он Руслана.

В одной комнате жили по 12 человек, еда – три раза в день. Как-то повар признался, что иногда готовит из дохлых кур – так хозяева экономят. Зарплата тоже оказалось совсем не той, что обещали – пару месяцев на руки выдавали 20 тысяч рублей, потом лишили и этого – приходилось работать за еду.

- Забирают документы, за малейшую провинность бьют, телефоны проверяют или забирают. Жаловаться никто не рискует. Кстати, местные жители не подозревают, что нас держат в рабстве. Они думали, что мы простые рабочие, - уверен Руслан.

Руслан решил сбежать, но, чтобы вырваться на волю, нужно было схитрить – попросил у руководства документы, чтобы оформить микрозайм. Документы, хоть и сразу, но выдали.

Руслан не единственный, кто попал в трудовое рабство.

- Там и 18- летние ребята есть. Из Казахстана примерно около 500- 800 человек там находятся. И никто не может им помочь. Жаловались в полицию, но никто не отреагировал. Такое чувство - что там всё схвачено. Среди рабочих есть и женщины, - делится пережитым Руслан.

Он утверждает, что рекрутеры злоупотребляют доверием граждан, тем более, что у всех, кто попадает сюда есть проблемы: долги, отсутствие работы и тяжёлое материальное положение.

Сейчас Руслан всем советует, чтобы обязательно проверяли информацию о работодателе и держали в курсе близких людей о своем трудовом маршруте. Он уверен, что в рабство может попасть каждый, кто хочет получать большую зарплату.

Несмотря на то, что официально рабство было запрещено более 200 лет назад, феномен «современного рабства» продолжает оставаться серьезной проблемой в области прав человека. Между тем, в министерстве труда и соцзащиты отмечали, что ежегодно за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в Казахстане к административной ответственности привлекаются свыше двух тысяч работодателей.

Тем временем, 5 февраля с Зачаганска (Это район в Уральске) на заработки в Россию на автобусе выезжает новая группа рабочих – за большими деньгами на этот раз отправляются несколько десятков человек.

Правда это или нет? Мы решили найти тех, кто отправлял Руслана на заработки и убедиться, что оказаться на месте Руслана не так уж и сложно. Как и он нашли объявление на популярном сайте и созвонились с рекрутерами. Оказалось, попасть на заработки в Россию – проще простого.

- Здравствуйте, я по поводу работы, мне сказали сюда позвонить, я всё могу, всё умею.

- Кто вам дал номер?

- На рынке парень, его Адиль зовут.

- Комитетчики?

- Нет, Адиль с рынка.

- У нас 5 числа выезд, это в Самару и в Саратов - фабрики мясные, тут делают сосиски, колбасы, сардельки, фарш. Компания оплачивает.

- Это как командировка или на постоянную работу можно?

- Можно на «постоянку». Это компания серьёзная, это тебе не Озон. Здесь делают договор, здесь минимальная вахта 3 месяца, а максимальная – год, тебе будут продлевать договор.

- У меня образования нет, только паспорт есть.

- Ничего и не нужно - у нас Евросоюз. Нужно только казахстанское удостоверение личности, остальное вам сделают. Целый пакет, СНИЛС, регистрация, прописка, медкнижку, гринкарт - кучу документов.

- Что мне делать? Я готов приступать хоть завтра.

- Вам ничего не надо делать. Если 5- ого успеваете на выезд, то пожалуйста. Там едет 25 человек. Выезд с центрального автовокзала Уральска. Мужчины, женщины, семейные. Все вместе поедете, там будут стоять такси, вас будут встречать.

- С собой что-то надо брать?

- Ничего не надо. Немножко денег, чтобы в дороге покушать. А так там кормят хорошо 3-4 раза. Вам главное быть на автовокзале - там будут стоять такси, ребята наши уральские, которые годами ездят на фабрики. К 10 часам утра надо там быть.

Сколько казахстанцев вывезли в Россию на заработки, кто из них вернулся – неизвестно. Пока своей историей с Ulysmedia.kz поделился только один из них. Мы понимаем, что в ней много белых пятен, но оснований сомневаться в том, что она совершенно реальная, тоже нет. Трудовая миграция дело добровольное, объяснили нам эксперты трудового права, поэтому статистики выехавших, как таковой, нет и не может быть. Надеемся, что этот материал, если не остановит, то хотя бы заставит задуматься тех, кто собирается за обещанными миллионами ехать в другую страну.

Впрочем, предложений много – зовут в Германию, Россию, Британию, Турцию, Польшу, платить за неквалифицированный труд обещают чуть ли не по миллиону, если в тенге. Руслан из Уральска попробовал, теперь советует таким же как он – не рискуйте, опасно.