По информации департамента полиции ЗКО, 3 октября в одной из квартир в ходе распития алкоголя 51-летний мужчина нанес ножевое ранение своему 35-летнему знакомому. Подозреваемого задержали по горячим следам. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью начато досудебное расследование по статье 108 УК РК.

 