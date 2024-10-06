Житель Уральска ранил ножом своего знакомого

По информации департамента полиции ЗКО, накануне в одной из квартир в ходе распития алкоголя 51-летний мужчина нанес ножевое ранение своему 35-летнему знакомому. Подозреваемого задержали по горячим следам. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью начато досудебное расследование по статье 108 УК РК.

Житель Уральска ранил ножом своего знакомого

По информации департамента полиции ЗКО, 3 октября в одной из квартир в ходе распития алкоголя 51-летний мужчина нанес ножевое ранение своему 35-летнему знакомому. Подозреваемого задержали по горячим следам. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью начато досудебное расследование по статье 108 УК РК.