Житель Уральска снял на видео огромного каракурта на арбате

В социальной сети TikTok автор страницы garage89_05milya опубликовал ролик, где запечатлел огромного чёрного паука. За кадром мужчина говорит, что это каракурт, который ползёт по велодорожке в Зачаганске. Автор видео утверждает, что паука обнаружили на местном арбате.

Мы обратились к эксперту - руководителю отдела "Экзотариум" Алматинского зоопарка, герпетологу Александру Гурневу. Он подтвердил, что на видео действительно каракурт.

- Каракурт в нашей арахнофауне на территории Казахстана является самым ядовитым пауком. Для человека, как и для животных, он представляет серьезную опасность. У этого паука яд нейротоксического действия: при укусе поражается центральная нервная система. Человек сразу начинает чувствовать сильную мышечную боль, особенно в области живота и груди. Появляются паника, страх смерти, повышенное потоотделение, рвота - укус сопровождается многими тяжелыми симптомами. При этом сам укус практически неощутим. Иногда человек думает, что просто обо что-то укололся. Наибольшую опасность представляют мигрирующие самки, когда они перемещаются на достаточно дальние расстояния в поисках лучшего убежища для того, чтобы отложить коконы. В такие моменты каракурт может заползти куда угодно: в вещи, обувь или одежду. Элементарно: если вы оставили велосипед и прислонили его к дереву, каракурт запросто может залезть поближе к рулю, и вы получите укус, - отмечает Александр Гурнев.

По словам эксперта, каракурт не везде может прокусить кожу человека - например, грубую мужскую кожу на ладонях он практически прокусить не способен.

- Как правило, местами укуса становятся зоны с очень нежной и тонкой кожей. Если укус произошел, необходимо сразу же вызвать скорую помощь, потому что без медицинского вмешательства все может закончиться плачевно: это либо долгое и затяжное отравление в течение нескольких недель, либо летальный исход. Нужно быть предельно внимательными и аккуратными, - сказал Гурнев.

Также он поделился способом, который может нейтрализовать яд в первые секунды укуса.

- В наше время мало кто носит с собой спички, но есть один известный метод первой помощи. В первые несколько секунд после укуса нужно приложить головку спички прямо к пораженному месту и чиркнуть по ней коробком, чтобы она воспламенилась. Получится небольшой ожог, но от высокой температуры вспышки яд разрушается. Дело в том, что каракурт впрыскивает яд неглубоко, поэтому такой способ действительно может помочь до приезда врачей, - заключил эксперт.

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