Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в одном из ночных клубов Уральска молодой человек решил привлечь к себе внимание и начал демонстративно танцевать с пистолетом. Снимавшие его товарищи выложили видео в сеть. Стражи правопорядка сразу же установили местонахождение парня, вывели его из клуба и выяснили, что оружие является муляжом. Но молодой человек всё же провел время не в увеселительном заведении, а в полицейском отделении, где пояснял своё поведение. Начато досудебное расследование по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.