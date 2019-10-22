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Происшествия Социум

Житель Уральска убил парня, приревновав к нему девушку

Подсудимый убил парня который оказывал знаки внимания девушке, с которой он был в отношениях около трех лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дело об убийстве 20-летнего парня рассматривалось в суде почти 1,5 месяца. Сегодня, 22 октября, состоялось оглашение приговора в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО. Из материалов дела следует, что 19-летний подсудимый Берик Титеев в конце марта 2018 года после разрыва близких отношений с Булековой в социальной сети "ВКонтакте" увидел в списке ее друзей Бекарыса Галимжанова. Он отправил Бекарысу сообщение и предложил вст
Кристина Кобина
Житель Уральска убил парня, приревновав к нему девушку
Подсудимый убил парня который оказывал знаки внимания девушке, с которой он был в отношениях около трех лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дело об убийстве 20-летнего парня рассматривалось в суде почти 1,5 месяца. Сегодня, 22 октября, состоялось оглашение приговора в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО. Из материалов дела следует, что 19-летний подсудимый Берик Титеев в конце марта 2018 года после разрыва близких отношений с Булековой в социальной сети "ВКонтакте" увидел в списке ее друзей Бекарыса Галимжанова. Он отправил Бекарысу сообщение и предложил встретиться. 6 июня по телефону они договорились о встрече возле спортзала Арман в Зачаганске. В ночь на 7 июня подсудимый с друзьями приехал в указанное место, там же потерпевшему он сказал, что Булекова его девушка и чтобы тот не смел с ней встречаться. Галимжанов ответил, что Булекова говорит якобы у нее нет парня. После этого Галимжанов с другом и Титеев тоже с друзьями приехали на открытую площадку в микрорайоне Сарытау. Там уже Титеев и Галимжанов разговаривали, а остальные со стороны наблюдали за ними. Между потерпевшим и подсудимым возникли разногласия и завязалась драка. Подсудимый достал из кармана трико нож, который был не установлен следствием, и ударил им в область груди слева Галимжанова, от чего тот скончался на месте. Титеев скрылся с места происшествия. По словам судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Бакыта Ермаханова, в суде было установлено, что Титеев и Булекова общались в течение трех лет. - В 2019 году в конце марта они разошлись, а Титеев дальше присматривал за ней и ухаживал. Также подсудимый 5 июня купил девушке туфли на рынке. В суде Булекова этого не отрицала. А с Галимжановым она виделась несколько раз, - пояснил Бакыт Ермаханов. Также Бакыт Ермаханов рассказал, что в ходе судебного процесса подсудимый сказал, что ударил потерпевшего ножом. - Суд признал Титеева виновным по статье 99 УК РК "Убийство" и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в местах максимальной безопасности. Суд постановил гражданский иск удовлетворить частично - 890 тысяч тенге, а также частично взыскать моральный ущерб - 3 миллиона тенге, - зачитал приговор Бакыт Ермаханов.
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