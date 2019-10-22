Житель Уральска убил парня, приревновав к нему девушку

Подсудимый убил парня который оказывал знаки внимания девушке, с которой он был в отношениях около трех лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дело об убийстве 20-летнего парня рассматривалось в суде почти 1,5 месяца. Сегодня, 22 октября, состоялось оглашение приговора в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО. Из материалов дела следует, что 19-летний подсудимый Берик Титеев в конце марта 2018 года после разрыва близких отношений с Булековой в социальной сети "ВКонтакте" увидел в списке ее друзей Бекарыса Галимжанова. Он отправил Бекарысу сообщение и предложил вст