Житель Уральска украл телефон у жены в Международный женский день

Такой "сюрприз" мужчина преподнёс своей жене на 8 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 8 марта в дежурную часть управления полиции Уральска поступил звонок от жительницы района Байтерек. Она заявила, что у нее украли телефон. - Во время следствия выяснилось, что телефон украл ее муж, а после пытался его продать. Похищенное было изъято и возвращено владелице, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, мужчина несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Мы дорожим каждым на