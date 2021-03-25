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Социум

Житель Уральска украл телефон у жены в Международный женский день

Такой "сюрприз" мужчина преподнёс своей жене на 8 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 8 марта в дежурную часть управления полиции Уральска поступил звонок от жительницы района Байтерек. Она заявила, что у нее украли телефон. - Во время следствия выяснилось, что телефон украл ее муж, а после пытался его продать. Похищенное было изъято и возвращено владелице, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, мужчина несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Мы дорожим каждым на
Кристина Кобина
Житель Уральска украл телефон у жены в Международный женский день
Такой "сюрприз" мужчина преподнёс своей жене на 8 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Житель Уральска украл телефон у своей жены
Житель Уральска украл телефон у своей жены
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 8 марта в дежурную часть управления полиции Уральска поступил звонок от жительницы района Байтерек. Она заявила, что у нее украли телефон. - Во время следствия выяснилось, что телефон украл ее муж, а после пытался его продать. Похищенное было изъято и возвращено владелице, - отметили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, мужчина несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
кража

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