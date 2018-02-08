Житель Уральска выплатил миллионный долг перед «ЖТЭ» после 6 решений суда

Сумма многолетней задолженности потребителя составляла один миллион тенге, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил коммерческий директор АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав СОЛОДИЛОВ, у них имеется ряд потребителей, которые выплачивают свои задолженности только после вынесения решения суда. - К таким неплательщикам применяются меры принудительного исполнения, такие как ограничение на выезд за пределы РК, удержание задолженности с заработной платы, наложение ареста на движимое имущество, а также арест банковских счетов, - пояснил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. По его словам, в Уральске есть дол