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Происшествия

Житель Уральска выплатил миллионный долг перед «ЖТЭ» после 6 решений суда

Сумма многолетней задолженности потребителя составляла один миллион тенге, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщил коммерческий директор АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав СОЛОДИЛОВ, у них имеется ряд потребителей, которые выплачивают свои задолженности только после вынесения решения суда. - К таким неплательщикам применяются меры принудительного исполнения, такие как ограничение на выезд за пределы РК, удержание задолженности с заработной платы, наложение ареста на движимое имущество, а также арест банковских счетов, - пояснил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. По его словам, в Уральске есть дол
Кристина Кобина
Житель Уральска выплатил миллионный долг перед «ЖТЭ» после 6 решений суда
Сумма многолетней задолженности потребителя составляла один миллион тенге, сообщает коррсепондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил коммерческий директор АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав СОЛОДИЛОВ, у них имеется ряд потребителей, которые выплачивают свои задолженности только после вынесения решения суда. - К таким неплательщикам применяются меры принудительного исполнения, такие как ограничение на выезд за пределы РК, удержание задолженности с заработной платы, наложение ареста на движимое имущество, а также арест банковских счетов, - пояснил Вячеслав СОЛОДИЛОВ. По его словам, в Уральске есть должники, которые не производили оплату за потребление тепла более 18 лет. - У нас был потребитель, долг которого перед "ЖТЭ" составлял миллион тенге, по данному делу имелось 6 решений суда. По производственным запросам было выявлено, что должник не имеет доходов и другого движимого и недвижимого имущества, кроме квартиры. Была проведена оценка квартиры для ее дальнейшей реализации на торгах. После чего он погасил всю сумму задолженности,- рассказал Вячеслав СОЛОДИЛОВ. Коммерческий директор "Жайыктеплоэнерго" отметил, что в основном потребители добровольно оплачивают имеющиеся задолженности, не доводя свое имущество до публичных торгов. К слову, задолженность жителей перед АО "Жайыктеплоэнерго" на 1 февраля 2018 года составляет 332 миллиона тенге. А задолженность "ЖТЭ" перед поставщиком природного газа АО "КазТрансГазАймак" - 500 миллионов тенге.
долги ЖТЭ

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