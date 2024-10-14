Житель Уральска взыскал с больницы моральную компенсацию за смерть матери

Он отметил, что смерть матери наступила из-за некачественного оказания медпомощи и бездействия врачей горбольницы. Оказалось, что в отделении терапии работал специалист, у которого был лишь сертификат врача общей практики, а проводить лечение он не имел права.

Как сообщили в Верховном суде, в 2019 году бригада скорой помощи доставила 76-летнюю женщину в больницу Уральска. У неё была повышенная температура и общая слабость. Врачи диагностировали хронический бронхит и пневмонию, госпитализировали в терапевтическое отделение.

Лечение не дало результатов, состояние пациента не улучшилось. Компьютерная томография показала подозрение на наличие плеврита. Спустя четыре недели больную из-за ухудшения состояния перевели в областную больницу, где она скончалась.

Сын пенсионерки обратился в управление здравоохранения, пожаловался на халатность врачей и ненадлежащее лечение. Проверка действительно выявила нарушения со стороны больницы.

Материалы проверки направили в департамент полиции ЗКО, где было возбуждено уголовное дело, которое несколько раз прекращалось за отсутствием состава уголовного правонарушения и отменялось прокуратурой. Сын погибшей направил в суд №2 Уральска иск к больнице о взыскании компенсации морального вреда.

Он отметил, что смерть матери наступила из-за некачественного оказания медпомощи и бездействия врачей горбольницы. Оказалось, что в отделении терапии работал специалист, у которого был лишь сертификат врача общей практики, а проводить лечение он не имел права.

Эксперт выявил, что пациентке назначили препараты без учета её возраста и имеющихся хронических заболеваний. Антибиотики вызвали у женщины острое почечное повреждение. Тогда как введение подходящих антибактериальных препаратов и гемодиализа могло продлить жизнь пациентки.

– С учетом медицинских документов, выводов экспертов и акта проверки суд посчитал, что не проведение своевременной повторной сдачи анализов, недооценка состояния больной, позднее проведение коррекции лечения, консилиума и консультации нефролога повлияло на исход заболевания и привели к летальному исходу, - говорится в сообщении верховного суда.

Исходя из изложенного, суд удовлетворил иск частично: с больницы в пользу сына пенсионерки взысканы два миллиона тенге компенсации за моральный вред.

Решение не вступило в законную силу.