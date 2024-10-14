Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В дома Уральска начали подавать отопление

14 октября, в Уральске начался отопительный сезон. По словам заместителя директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболата Камешова, на утро сегодняшнего дня в 147 многоквартирных домах появилось тепло. Всего в городе насчитываются 1215 многоэтажек. Паспорта готовности есть практически у всех, за исключением нескольких проблемных общежитий и бесхозных домов. Однако без тепла эти дома не останутся, им тоже подано тепло.
Арайлым Усербаева
В дома Уральска начали подавать отопление

Сегодня, 14 октября, в Уральске начался отопительный сезон. По словам заместителя директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболата Камешова, на утро сегодняшнего дня в 147 многоквартирных домах появилось тепло. Всего в городе насчитываются 1215 многоэтажек. Паспорта готовности есть практически у всех, за исключением нескольких проблемных общежитий и бесхозных домов. Однако без тепла эти дома не останутся, им тоже подано тепло.

– Мы весь город подключили к отоплению, далее все зависит от обслуживающих КСК и ОСИ. Что касается социальных объектов, то на сегодня все они без исключения подключены к отоплению, - рассказал Бекболат Камешов.

Отметим, что жители Уральска задолжали за тепло порядка 274 миллионов тенге. 

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article