В дома Уральска начали подавать отопление

14 октября, в Уральске начался отопительный сезон. По словам заместителя директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболата Камешова, на утро сегодняшнего дня в 147 многоквартирных домах появилось тепло. Всего в городе насчитываются 1215 многоэтажек. Паспорта готовности есть практически у всех, за исключением нескольких проблемных общежитий и бесхозных домов. Однако без тепла эти дома не останутся, им тоже подано тепло.

Сегодня, 14 октября, в Уральске начался отопительный сезон. По словам заместителя директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекболата Камешова, на утро сегодняшнего дня в 147 многоквартирных домах появилось тепло. Всего в городе насчитываются 1215 многоэтажек. Паспорта готовности есть практически у всех, за исключением нескольких проблемных общежитий и бесхозных домов. Однако без тепла эти дома не останутся, им тоже подано тепло.

– Мы весь город подключили к отоплению, далее все зависит от обслуживающих КСК и ОСИ. Что касается социальных объектов, то на сегодня все они без исключения подключены к отоплению, - рассказал Бекболат Камешов.

Отметим, что жители Уральска задолжали за тепло порядка 274 миллионов тенге.