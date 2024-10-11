Когда появится тепло в домах Уральска

Ранее сообщалось, что в городе 1215 жилых домов. Почти все они получили паспорта готовности, за исключением четырёх проблемных общежитий и нескольких бесхозных домов. На данный момент задолженность потребителей перед АО «Жайыктеплоэнерго» составляет 296 миллионов тенге.

Заместитель директора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов сообщил, что отопление в жилые дома будет подано в понедельник, 14 октября, но только в те, которые имеют паспорта готовности. На данный момент тепло уже подано в 47 школ, 42 детских сада и больницы.

Ранее сообщалось, что в городе 1215 жилых домов. Почти все они получили паспорта готовности, за исключением четырёх проблемных общежитий и нескольких бесхозных домов. На данный момент задолженность потребителей перед АО «Жайыктеплоэнерго» составляет 296 миллионов тенге.