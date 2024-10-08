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Социум

Когда появится тепло в квартирах Уральска

Тепло в квартирах появится, когда среднесуточная температура воздуха в течение трёх дней опустится до восьми градусов и ниже.
Кристина Кобина
Когда появится тепло в квартирах Уральска

Как рассказал на брифинге генеральный директор АО «Жайыктеплоэнерго» Бакытжан Акимгужин, на сегодняшний день в городе по заявкам подключили отопление во всех садах, школах и медучреждениях.

— Тепло в квартирах появится, когда среднесуточная температура воздуха в течение трёх дней опустится до восьми градусов и ниже. Согласно данным РГП «Казгидромет» 11,12,13 октября ночью ожидается минусовая температура. Возможно отопление включат уже на следующей неделе, — пояснил Бакытжан Акимгужин.

По его словам, в городе 1215 жилых домов. Почти все получили паспорта готовности, кроме четырёх проблемных общежитий и нескольких бесхозных домов. На сегодняшний доли потребителей перед АО «Жайыктеплоэнерго» составляет 296 миллионов тенге. 

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