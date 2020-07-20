Павел Конюхов является самым крупным пчеловодом в Теректинском районе. Разведением пчел он начал заниматься будучи 10-летним мальчиком, тогда он помогал своему отцу. Сейчас он имеет уже 60-летний стаж. На его пасеке установлено 50 ульев. В среднем одна пчелиная семья за сезон дает до 25 кг натурального меда. Есть и другие семьи поменьше, где производительность до 8 кг. - Мед всегда пользуется спросом, к тому же это натуральный продукт без всяких добавок и примесей. Вот Только погода нас подводит в этом году,- говорит пчеловод Павел Конюхов. Супруга пчеловода постоянно на подмоге и занимается реализацией продукта. По ее словам, она уже не раз говорила супругу, что больше не поедет в поле, но все же любовь к природе и своему делу берет верх и каждую весну они уезжают из города в степь. В Теректинском районе это далеко не единственное хозяйство, занимающееся разведением пчел. Все пчеловоды хорошо сотрудничают с местными аграриями, которые выращивают цветущие культуры. В скором времени зацветет подсолнух и Павел Конюхов со своим роем отправится туда, чтобы повысить продуктивность ульев. - Аким района недавно объезжал хозяйства, интересовался какие проблемы, какую необходимо оказать помощь. Сейчас все пчеловоды испытывают трудности из-за засухи. Поэтому все они перемещаются с места на место в поисках разнотравия. Сейчас пчеловоды будут тесно взаимодействовать с местными земледельцами, - пояснила специалист отдела сельского хозяйства района Айнур Лукпанова. В разведении пчел огромное количество нюансов. От того, как защитить их от клещей, и до их хранения зимой. Сейчас Павел вместе со своей супругой параллельно занимаются заготовкой кормов для пчел, чтобы их жужжащие семейства смогли весной вновь начать трудиться. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.