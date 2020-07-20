Доктор медицинских наук Вячеслав Локшин считает, что без карантина казахстанские больницы не справятся с потоком пациентов, передаёт Today.kz В ЗКО число заболевших COVID-19 достигло 3891 Иллюстративное фото из архива "МГ" Ученый считает, что в Казахстане необходимо продлить карантин до конца 2020 года. - Продление карантина - очень правильная мера. С моей точки зрения, он должен быть продлен до конца года. Мы можем много стадионов покрыть койками. Но это не решение проблемы. У нас нет столько врачей, столько финансовых возможностей. С пандемией можно бороться только при помощи карантина, — считает он. Кроме того, Вячеслав Локшин записал видеообращение для граждан. В нем, как сообщает КТК академик НАН РК призывает соблюдать карантинные меры. Обращаться за медицинской помощью только при высокой температуре и появлении одышки. При проявлении легких симптомов болезни, по его словам, ничего, кроме Парацетамола и аскорбиновой кислоты, принимать не надо. - Для лечения коронавирусной инфекции требуется очень маленький набор препаратов. Антибиотики вредят в первые дни заболевания. Они, наоборот, снижают иммунитет, могут вызывать аллергические реакции и на вирусы не действуют, — отметил академик. Кроме того, доктор медицинских наук призывает казахстанцев не поддаваться панике и не доверять сообщениям, которые массово пересылаются в социальных сетях, людьми, не связанными с медициной. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.