В учреждении имеется медперсонал, лекарства и медоборудование, сообщили в акимате.  В акимате ЗКО прокомментировали ситуацию с домом инвалидов "Уральская неделя" рассказала о том, что постояльцы Дома инвалидов в Уральске остались брошены на произвол судьбы. По данным издания, опекаемые каждый день умирают от заражения коронавирусом. Тела складывают в морге друг на друга. В учреждении нет лекарств и защитных средств. Директор в отпуске, а два последних врача уволились.  — Каждый день умирает по 8-9 человек. И все молчат. Персонал весь заражённый. Защиты нет! Лекарств нет! Про ИВЛ даже и разговора нет. Тех, которые совсем тяжёлые, переводят в изолятор. А что толку? Персонал — что в отделении, что в изоляторе — один и тот же, разрываются. И все это потом мы несем в город, в семью. Директор ушёл в отпуск. Главный врач одна все разруливает, как может. А ведь там опекаемых очень много. Теперь пока все не умрут. Вот вам и статистика. А у персонала зарплата мизер, — сообщила медработник Дома инвалидов. Между тем в акимате ЗКО данную информацию опровергают. - Все постояльцы центра оказания специальных услуг управления координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской обеспечены соответствующими условиями для проживания и должным уходом со стороны персонала. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности здоровья постояльцев с марта текущего года на территории учреждения был объявлен карантин и ограничено посещение для посторонних лиц, а также для родственников и близких, - рассказали в акимате ЗКО. Также стало известно, что в учреждении имеются вакансии на должность врача, однако работающие там медсестры осуществляют необходимый уход за постояльцам. - Следует отметить, что учреждение полностью обеспечено всеми необходимыми лекарственными средствами и медицинской аппаратурой для оказания необходимой помощи подопечным. В данный момент принимаются меры по подбору врачей в учреждение. Центром заключен договор с учреждением «Ритуал» на оказание ритуальных услуг. Однако в июле ритуальные услуги вовремя не осуществляются, из-за чего тела умерших сохраняются в морге Центра, - отметили в акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.