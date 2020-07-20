ДТП произошло примерно в 9.00. "Лада Ларгус" и "Фольксваген" столкнулись на пересечении улиц Ихсанова и Петровского. Водитель "Лады" направлялся в сторону ТРЦ "Сити Центр", а иномарка в сторону улицы Сакена Сейфуллина. От удара "Фольксваген" перевернулся набок. Пострадали оба водителя, их госпитализировали в Областную многопрофильную больницу. Скорая прибыла на место ДТП через пять минут после вызова. - Предварительно 32-летнему водителю был поставлен диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб бедра. Второму 68-летнему водителю диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, - пояснили в управлении здравоохранения ЗКО. В департаменте полиции ЗКО обещали прокомментировать ДТП позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.