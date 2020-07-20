Скриншот с видео В редакцию "МГ" читатели прислали видео, которое было снято на переезде по Желаевской трассе. Предположительно, водитель автомашины Mitsubishi с армянскими номерами пытался проехать через железнодорожные пути, несмотря на приближающийся состав. Машина оказалась между шлагбаумами. При этом у машины стоят предположительно водитель авто и работник железнодорожных путей. На видео между ними разгорается конфликт, который едва не перерос в драку. В этот момент из машины выходит еще один мужчина. К счастью, проезжающий состав машину не задел и проехал по путям. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сотрудники батальона патрульной полиции изучают видео и устанавливают личность водителя. x9lsS5nTm-Q Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.