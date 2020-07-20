Как сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области, лекарства на сумму 30 млн тенге будут распределены между жителями региона из социально уязвимых слоёв населения. Медицинские препараты получат три тысячи семей из семи районов области. - Помогать и поддерживать друг друга в столь тяжёлое время - наша главная задача и патриотический долг. Мы планируем обеспечить лекарствами все семь категорий социально уязвимых слоёв населения. Выражаем благодарность волонтерам за активное участие в акции. Работа на этом не заканчивается, мы и дальше будем организовывать такие акции, - рассказала заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова. Лекарства по 30 наименованиям развозят около 50 волонтёров. Такие наборы получили многодетные и малообеспеченные семьи, инвалиды первой группы, пенсионеры, получающие низкие пенсионные выплаты, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, дети-сироты, труженики тыла ветераны ВОВ и приравненные к ним. Эти медикаменты опускаются без специального рецепта врача. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.