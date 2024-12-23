Житель ЗКО потратил 400 тысяч тенге с потерянной банковской карты

Полицейские в городе Аксай установили подозреваемого, использовавшего найденную банковскую карту для покупок, сообщает пресс-служба МВД. Стражи порядка установили личность подозреваемого, который использовал потерянную банковскую карту для совершения покупок на сумму более 400 тысяч тенге.

Полицейские в городе Аксай установили подозреваемого, использовавшего найденную банковскую карту для покупок, сообщает пресс-служба МВД Казахстана. Стражи порядка установили личность подозреваемого, который использовал потерянную банковскую карту для совершения покупок на сумму более 400 тысяч тенге.

- Установлено, что женщина потеряла свою карту и даже не подозревала об этом. Так как она не пользовалась картой, а использовала приложение банка, то заметила списание денег спустя только месяц после утери, - говорится в сообщении.

Тем временем, мужчина, найдя карту, совершил ряд покупок, в том числе он покупал продукты питания, спиртные напитки и даже купил букет цветов жене. Полицейские установили подозреваемого. По данному факту начато досудебное расследование.

В полиции напомнили о необходимости быть внимательными и бдительными. В случае потери личных вещей, таких как банковские карты, необходимо незамедлительно сообщать об этом в банк и произвести блокировку карты, чтобы предотвратить возможное использование карты третьими лицами.