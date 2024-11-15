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Социум Экономика

Систему единого QR-кода для всех банков запустили в Казахстане

Национальный Банк Казахстана и Национальная платежная корпорация запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей.
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Систему единого QR-кода для всех банков запустили в Казахстане

Национальный Банк Казахстана и Национальная платежная корпорация запустили пилотный проект по внедрению межбанковских QR-платежей, сообщает пресс-служба регулятора.

Демонстрация первой транзакции состоялась 15 ноября на Конгрессе финансистов в Алматы с участием двух банков второго уровня.

— Сервис Межбанковских QR-платежей является одним из составных компонентов национальной цифровой финансовой инфраструктуры, которая позволит гражданам совершать быстрые и удобные QR платежи. В частности, внедрение межбанковских QR-платежей предоставит возможность бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам — оплачивать по QR - коду через терминал любого банка страны, - сообщили в Нацбанке.

Так, банки смогут оптимизировать затраты за счет снижения стоимости обработки межбанковских операций и расширить платежные сервисы для клиентов в рамках участия в инфраструктуре НЦФИ.

На данный момент обеспечена готовность функционала системы межбанковских QR-платежей и проводится поэтапное подключение банков-участников. Масштабирование проекта запланировано на 2025 год.

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