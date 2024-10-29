Житель ЗКО задолжал собственному ребенку 2,7 млн тенге

По данным прокуратуры ЗКО, жителю района Байтерек предъявлено обвинение по статье 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей». Так, с 2021 года у него образовалась задолженность по уплате алиментов на ребенка в размере более 2,7 миллиона тенге. Несмотря на то, что должник ранее привлекался к административной ответственности, он продолжал злостно не исполнять свои обязанности на протяжении нескольких лет.

По данным прокуратуры ЗКО, жителю района Байтерек предъявлено обвинение по статье 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей».

Так, с 2021 года у него образовалась задолженность по уплате алиментов на ребенка в размере более 2,7 миллиона тенге. Несмотря на то, что должник ранее привлекался к административной ответственности, он продолжал злостно не исполнять свои обязанности на протяжении нескольких лет.

Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО, мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что частные судебные исполнители за девять месяцев этого года взыскали 1 087 824 602 тенге алиментов.

Для взыскания алиментов судебные исполнители воздействуют на должников: