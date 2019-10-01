Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в полиции ЗКО, сотрудниками Зачаганского отдела полиции УП города Уральск по горячим следам раскрыто убийство. - 23 сентября примерно в 15.00 55-летний уроженец района Байтерек, находясь дома у своего 34-летнего знакомого, нанес ему ножевое ранение в грудную клетку. Тот от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Подозреваемый водворен в ИВС УП г.Уральска, - пояснили в ведомстве. Между тем назначены ряд экспертиз, начато досудебное расследование по ч.1 ст. 99 УК РК "Убийство". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.