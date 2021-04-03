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Социум COVID-19

Жителей Аксая приглашают на бесплатную вакцинацию от COVID-19

Получить прививку от коронавирусной инфекции также могут жители всего Бурлинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Бурлинской районной больнице, 5 апреля с 8.00 до 16.00 в здании районной поликлиники, в кабинете №124 будет проводиться вакцинация от COVID-19. Получить прививку может любой житель района совершенно бесплатно. - Вакцина предназначена для людей от 18 лет и старше, кроме беременных и кормящих женщин и женщин. Она особенно важна для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистыми заболев
Арайлым Усербаева
Жителей Аксая приглашают на бесплатную вакцинацию от COVID-19
Получить прививку от коронавирусной инфекции также могут жители всего Бурлинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
135 человек вакцинировали от COVID-19 в Атырау
135 человек вакцинировали от COVID-19 в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Бурлинской районной больнице, 5 апреля с 8.00 до 16.00 в здании районной поликлиники, в кабинете №124 будет проводиться вакцинация от COVID-19. Получить прививку может любой житель района совершенно бесплатно. - Вакцина предназначена для людей от 18 лет и старше, кроме беременных и кормящих женщин и женщин. Она особенно важна для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Перед вакцинацией мы проводим первичный осмотр. Вакцинация осуществляется в 2 этапа. Вторая вакцина вводится через 21 день после первой. Рекомендуется в течение трех дней не мочить место прививки, не посещать сауну или баню, исключить алкоголь и тяжёлые физические нагрузки. После вакцинации  самоизоляция привитым людям не требуется. Достаточно стандартных мер профилактики, - сообщили в больнице. Заместитель акима Бурлинского района Алпамыс Кушкенбаев сообщил, что пока имеется достаточное количество вакцины. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
вакцина коронавирус

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