Жителей Аксая приглашают на бесплатную вакцинацию от COVID-19

Получить прививку от коронавирусной инфекции также могут жители всего Бурлинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Бурлинской районной больнице, 5 апреля с 8.00 до 16.00 в здании районной поликлиники, в кабинете №124 будет проводиться вакцинация от COVID-19. Получить прививку может любой житель района совершенно бесплатно. - Вакцина предназначена для людей от 18 лет и старше, кроме беременных и кормящих женщин и женщин. Она особенно важна для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистыми заболев