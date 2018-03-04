Жителей отдаленного района ЗКО обеспечат питьевой водой

8 отдаленных населенных пунктов Жангалинского района обеспечат качественной питьевой водой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО Алтай Кульгинов посетил несколько районов области, в которых реализуются крупные проекты. В данный момент подходит к завершению работа по строительству водопровода в Жангалинском районе, жители которого давно поднимали вопрос о качестве питьевой воды. - Мы нашли решение этого вопроса. На расстоянии 150 км от райцентра Жангалинского района практически на границе с Бокейординским районом находится месторождение воды Кулшык, откуда и тянется водопровод.