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Социум

Жителей отдаленного района ЗКО обеспечат питьевой водой

8 отдаленных населенных пунктов Жангалинского района обеспечат качественной питьевой водой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО Алтай Кульгинов посетил несколько районов области, в которых реализуются крупные проекты. В данный момент подходит к завершению работа по строительству водопровода в Жангалинском районе, жители которого давно поднимали вопрос о качестве питьевой воды. - Мы нашли решение этого вопроса. На расстоянии 150 км от райцентра Жангалинского района практически на границе с Бокейординским районом находится месторождение воды Кулшык, откуда и тянется водопровод.
Дана Рахметова
Жителей отдаленного района ЗКО обеспечат питьевой водой
8 отдаленных населенных пунктов Жангалинского района обеспечат качественной питьевой водой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким ЗКО Алтай Кульгинов посетил несколько районов области, в которых реализуются крупные проекты. В данный момент подходит к завершению работа по строительству водопровода в Жангалинском районе, жители которого давно поднимали вопрос о качестве питьевой воды. - Мы нашли решение этого вопроса. На расстоянии 150 км от райцентра Жангалинского района практически на границе с Бокейординским районом находится месторождение воды Кулшык, откуда и тянется водопровод. На данный момент завершено строительство 135 км. Оставшиеся километры строители должны завершить до наступления теплых дней, пока грунт еще твердый, это очень важно, - сообщил Алтай КУЛЬГИНОВ. Стоит отметить, что благодаря строительству водопровода чистой питьевой водой будут обеспечены не только жители села Жангала, но и еще 8 населенных пунктов, расположенных вдоль водопровода. По главы области на проект выделено больше 2 млрд тенге. Кроме того, аким области посетил Кирово-Чижинский канал, реконструкция которогоподходит к завершению. - Работы по реконструкции Кирово-Чижинского канала начаты давно, но были некоторые сложности. Сейчас мы все вопросы решили и до завершения работ осталось всего 200-250 метров и мы дойдем до реки Караозен, - заявил аким ЗКО. По словам акима области, на всей протяженности от реки Урал канал будет проходить по территории 4 районов. общая протяженность составит 180 км. - Благодаря завершению проекта мы сможем обводнить 130 тысяч гектаров земли. Это даст большие возможности крестьянским хозяйствам, расположенным вдоль канала. Благодаря проделанной работе удастся увеличить поголовье скота, кормозаготовки, планируется, что также вырастит количество крестьянских хозяйств, потому как для них будут созданы самые благоприятные условия, - пояснил аким ЗКО. На реализацию этого проекта выделено более 2 млрд тенге. Также Алтай КУЛЬГИНОВ посетил Акжайыкский район. - Раньше здесь функционировал Азнабай-Тайпакский канал, но с 1995-97 годов он не работает. По словам специалистов, если канал возобновит свою работу, то удастся обводнить порядка 430 тысяч га земли. А ведь на другом берегу Урала живет много людей, которые занимаются крестьянским хозяйством. И жители населенных пунктов жаловались на нехватку воды. Это замечательная возможность для тех, кто занимается сельским хозяйством. Появится возможность для освоения земель, дальнейшего развития животноводства и растениеводства, увеличения поголовья скота и роста сельхозформирований, - сообщил аким области. Также аким области отметил, что ближайшей сессии областного маслихата будет рассмотрен вопрос выделения 1 транша для подготовки ПСД на реконструкцию канала Азнабай-Тайпак.
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