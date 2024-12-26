Жителей села в ЗКО возмутил невывезенный мусор

Новый тариф утверждён, но поставщик услуги ещё не определёнЖители села Мичурина жалуются на невывезенный мусор, который скапливается уже несколько дней. Ситуацию усугубляет то, что отходы разносят собаки и ветер. По словам местной жительницы Юлии Аршиврян, больше всего страдают те, кто живёт рядом с контейнерами. Она отмечает, что свалки портят облик всего посёлка.– Хочется, чтобы перед Новым годом у нас было чисто и красиво, – сказала она.Директор компании ТОО «Орал Таза Сервис» Рафхат Данагулов объяснил, что 8 ноября компания подала заявление на расторжение публичного договора, так как стары

Новый тариф утверждён, но поставщик услуги ещё не определён

Жители села Мичурина жалуются на невывезенный мусор, который скапливается уже несколько дней. Ситуацию усугубляет то, что отходы разносят собаки и ветер. По словам местной жительницы Юлии Аршиврян, больше всего страдают те, кто живёт рядом с контейнерами. Она отмечает, что свалки портят облик всего посёлка.

– Хочется, чтобы перед Новым годом у нас было чисто и красиво, – сказала она.

Директор компании ТОО «Орал Таза Сервис» Рафхат Данагулов объяснил, что 8 ноября компания подала заявление на расторжение публичного договора, так как старый тариф, установленный ещё в 2019 году (224 тенге с человека), стал убыточным.

– В январе 2024 года мы попросили районный акимат пересмотреть тариф, но вопрос так и не решился. Когда новый тариф утвердили, мы уже подали заявление на расторжение договора. До 22 декабря мы продолжали вывозить мусор, так как заместитель районного акима обещал провести тендерные процедуры до 15 числа. Однако этого не произошло. Получается, что с 8 по 22 декабря мусор из села вывозился бесплатно, – пояснил Рафхат Данагулов.

Сейчас, по словам Рафхата Данагулова, акимат объявил тендер на выбор новой компании для вывоза мусора.

24 декабря аким Мичуринского сельского округа Максим Мусалимов собрал жителей села и обратился к ТОО «Орал Таза Сервис» с просьбой временно помочь с вывозом отходов. Он отметил, что с жителями уже обсудили новый тариф. Изначально предлагалась сумма около 800 тенге, но после расчётов утвердили тариф в 517 тенге с человека.

– Пока тендер не завершён, мы ведём переговоры с «Орал Таза Сервис», чтобы мусор начали вывозить с сегодняшнего дня и до 8 января, – сообщил аким.

Чтобы сельчане не встречали Новый год с полными баками мусора, компания «Орал Таза Сервис» продолжила вывозить отходы. Напомним, что компания не получает от государства субсидий и льгот, а работает с населением на договорных условиях.