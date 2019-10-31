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Социум

Жителей Уральска стало больше

В данный момент в областном центре проживают 313 173 человека, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал аким Уральска Абат Шыныбеков, общая численность населения города составила 313 173 человека, что на 2% больше уровня прошлого года. – Количество жителей Уральска составляют 47% от общего числа жителей Западно-Казахстанской области. Основной приток населения достигнут за счет внутриобластной миграции. Сельчане в основном местом постоянного жительства выбирают областной центр - город Уральск. Основными донорами миграционных потоков Уральска являются Акжайыкский, Казталовский и
Арайлым Усербаева
Жителей Уральска стало больше
В данный момент в областном центре проживают 313 173 человека, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал аким Уральска Абат Шыныбеков, общая численность населения города составила 313 173 человека, что на 2% больше уровня прошлого года. – Количество жителей Уральска составляют 47% от общего числа жителей Западно-Казахстанской области. Основной приток населения достигнут за счет внутриобластной миграции. Сельчане в основном местом постоянного жительства выбирают областной центр - город Уральск. Основными донорами миграционных потоков Уральска являются Акжайыкский, Казталовский и Сырымский районы, - сообщил Абат Шыныбеков. Чаще всего переезжают в Уральск и из Уральска в такие области, как Атырауская, Актюбинская и Акмолинская и города Нур-Султан и Алматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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