Жителей Уральска стало больше

В данный момент в областном центре проживают 313 173 человека, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал аким Уральска Абат Шыныбеков, общая численность населения города составила 313 173 человека, что на 2% больше уровня прошлого года. – Количество жителей Уральска составляют 47% от общего числа жителей Западно-Казахстанской области. Основной приток населения достигнут за счет внутриобластной миграции. Сельчане в основном местом постоянного жительства выбирают областной центр - город Уральск. Основными донорами миграционных потоков Уральска являются Акжайыкский, Казталовский и