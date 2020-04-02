Жителей ЗКО арестовали за нарушение карантинного режима
Двое жителей Теректинского района, будучи на карантинном режиме, самовольно покинули место жительства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Теректинским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении жителя села Подстепное. Он обвинялся по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения".
Из материалов дела следует, что 29 марта обвиняемый нарушил режим чрезвычайного положения, будучи на карантинном режиме, покинул место жительства.
На судебном заседании мужчина рассказал, что 26 марта 2020 года он приехал из Москвы. При пересечении государственной границы всех прибывших направили для сдачи лабораторных анализов на наличие коронавирусной инфекции. После сдачи анализа необходимо было дождаться результатов и находиться в изоляции в медицинском учреждении, однако он самовольно покинул медицинское учреждение, за что был привлечен в судебном порядке к административному штрафу. После суда он не пошел повторно к врачу, поэтому не знал об обязанности находиться на карантине в течение 14 дней.
Постановлением суда житель района был признан виновным, ему назначено наказание в виде ареста на 10 суток. Судебный акт в законную силу не вступил.
Еще одно дело также рассматривалось в Теректинском районном суде №2. На этот раз житель поселка Акжайык 26 марта приехал из Акмолинской области. На следующий день работники районной больницы посетили его по месту жительства и разъяснили порядок и правила соблюдения карантина. Однако правонарушитель покинул самостоятельно место жительства и уехал в другой район.
Его действия суд квалифицировал по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". Суд постановил признать его виновным и наложил административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Постановление также не вступило в законную силу.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.
