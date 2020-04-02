Также выделены 20 бригад скорой помощи на доставку пациентов в карантинные стационары, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 134 аппарата искусственной вентиляции легких имеется в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 2 апреля, в региональной службе коммуникаций состоялся брифинг, в ходе которого руководитель управления здравоохранения по ЗКО Болатбек Каюпов рассказал, что на сегодня по области развернуто 20 обсервационных объектов с численностью более 5 тысяч коек. - Имеется три провизорных стационара на 190 коек и 190 инфекционных коек. На данный момент в провизорных и карантинных боксах находится 94 пациента. В инфекционной больнице находится два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса. Состояние у обоих удовлетворительное, проводится  соответствующее наблюдение и лечение, которое постоянно корректируется, - отметил руководитель облздрава. Также он рассказал, что на сегодняшний день в развернутых стационарах работает 110 врачей, 221 человек среднего медицинского персонала и 187 - младшего медицинского персонала. - Привлечены волонтеры из медицинских колледжей. Было выделено 20 бригад скорой медпомощи, которые работают в 4 смены, они осуществляют доставку пациентов в провизорные карантинные стационары, - пояснил Болатбек Каюпов. - На данный момент медорганизации оснащены аппаратами ИВЛ в полном количестве, их 134 штуки, из них 109 находятся в стационарах. Перебоев по поставке противовирусных препаратов и по средствам индивидуальной защиты в медорганизациях не имеется. Наличие медицинских масок - в достаточном количестве, имеются запасы. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.