Всего на рассмотрение поступило 632 заявки от предприятий, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал аким города Абат Шыныбеков, на рассмотрение оперативного штаба ежедневно поступают сотни заявок от предприятий, которые хотят продолжить свою работу в режиме усиленного карантина.
– В городе создан оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Вопросов от населения очень много, в день нам поступают около пяти тысяч вопросов. К работе оперативного штаба мы подключаем дополнительных специалистов. На рассмотрение к нам поступило 632 заявки от предприятий, которые хотят продолжить работу во время карантина, 432 заявки были одобрены, 205 получили отказ, - рассказал Абат Шыныбеков.
В городе расположены девять блокпостов, которые установили сотрудники полиции. Пересекать эти блокпосты могут лишь те люди, у которых на руках имеются разрешительные справки. Разрешения не требуются следующим организациям (требуется лишь справка от работодателя):
система здравоохранения, включая:
• больницы и поликлиники (по спискам определяемым управлением здравоохранения)
• лабораторные услуги
• учреждения, осуществляющие медицинские услуги на дому
• ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи
• стоматология для экстренных стоматологических услуг
• дистрибуция медицинских товаров поликлиники
городская инфраструктура и коммунальные службы:
• электроэнергетические компании
• водоснабжение
• газоснабжающие компании
• теплоснабжающие
• услуги электриков, сантехников
• пожарная служба
• услуги по уборке улиц и помещений
• сбор, обработка и утилизация мусора и отходов
• дезинфекция
• телекоммуникации (по спискам определяемым акимами районов и г.Уральск)
• услуги транспорта, включая официально зарегистрированные службы такси
• аэропорты
• железнодорожные вокзалы
• почтовые, курьерские и грузовые услуги
• социальное обеспечение.
обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство:
• пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости (пекарни, кондитерские, элеваторы)
• сельское хозяйство (крестьянские хозяйства)
• химреагенты
• лекарственные препараты
• медицинское оборудование/инструменты
• продукты санитарной гигиены
• бумажные изделия для дома
• машиностроение (заводы)
• металлургия
• легкая промышленность
розничная торговля, услуги питания и строительство, включая:
• продуктовые магазины (с 9.00 до 21.00)
• аптеки
• АЗС, АГЗС
• рестораны/бары/кафе/столовые которые имеют услуги по доставке (только для доставки)
• строительство (по списку строительных объектов определяемых акимами районов и г.Уральск)
• строительства, капитального, среднего, текущего ремонта, благоустройства, жилья, дорог и инфраструктуры (согласно списков акиматов города Уральска и районов).
другие важные услуги, в том числе
• сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 часов до 22:00 часов
• склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий
• банковские услуги (закрыть на время карантина минимум 50% отделений и опубликовать списки работающих отделений на сайте банка, ограничить время работы с 10:00 часов до 16:00 часов, разрешить передвижение по городу для инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической поддержки, кассиров, машин с грузом телеком оборудования или по накладной компании)
• гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных)
Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельность
• общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников ВУЗов и объектов образования)
• дома престарелых
• приюты для детей
• приюты для бездомных
• приюты для животных
• агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища
• СМИ
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
