Со 2 апреля пересекать блокпосты может только автотранспорт, имеющий разрешение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Въезд и выезд из Атырау полностью ограничили По сообщению прокурора города Атырау Аршата Тайтуллина, в целях обеспечения общественной безопасности на период карантина и установленных временных ограничений по городу задействовано 674 сотрудника, 68 автомобилей, 500 сотрудников органов внутренних дел, 94 военнослужащих Национальной гвардии, 80 сотрудников Министерства обороны. Для обеспечения работы 4 блокпостов, организованных на выездах города, задействовано 48 сотрудников органов внутренних дел, 56 сотрудников Министерства обороны и 12 единиц спецавтотранспорта. - Мобильными группами, созданными прокуратурой, по-прежнему на территории города выявляются факты нарушения режима чрезвычайного положения. В этой связи призываем граждан соблюдать все условия карантина в целях обеспечения охраны здоровья и безопасности населения, - обратился к горожанам прокурор города Атырау. Отметим, что 30 марта в Атырау объявлен карантин, в связи с этим выход из дома без уважительных причин запрещен. Также ограничено использование личных и служебных машин. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.  