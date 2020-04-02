Деньги выделены из резерва акимата Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Парк, площади и улицы дезинфицируют в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал аким Уральска Абат Шыныбеков. - В первую очередь на эти деньги ведется закуп антисептических материалов, медицинских масок и специальной одежды для полицейских и соответствующих служб. Также на эти средства ведется дезинфекционная обработка общественного транспорта и мест общественного скопления - парки, скверы, тротуары, остановочные павильоны. На эти деньги были закуплены соответствующие химреагенты,. Были заключены договоры по обслуживанию и обработке подъездом домов, где нет КСК, - рассказал Абат Шыныбеков. Аким города отметил, что в дезинфекционных работах задействовано свыше 72 человек и около 12 единиц спецтехники, в том числе силы ЧС. Также на брифинге была затронута тема продажи масок в аптеках. В городских аптеках масок нет, а там, где их продают, цены достигают 250 тенге. Однако главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев уверил, что цены на маски контролируются. - У нас есть департамент фармдеятельности, цены в аптеках (на маски - прим. автора) мониторятся. Есть проблема - масок не хватает. Но вместе с тем в городе есть несколько предприятий, где шьют многоразовые маски. Например, они реализуются в первой аптеке, - заявил Мухамгали Арыспаев. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.