Экс-директор Атырауского областного патологоанатомического бюро должен выплатить 1,3 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Верховный Суд оправдал чиновницу, оклеветавшую своего руководителя в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Антикоррупционной службой по Атырауской области завершено досудебное расследование в отношении и.о. директора КГП на ПХВ «Атырауское областное патологоанатомическое бюро» Мулдагалиева в совершении уголовных правонарушений. - Он подозревался в злоупотреблении должностными полномочиями путем внесения заведомо ложных сведений в протокол патологоанатомического исследования новорожденного, где указал новорожденного мертворожденным, тогда как по заключению судебно-медицинской экспертизы ребенок являлся живорожденным, - сообщили в антикоррупционной службе. 28 марта приговором суда №2 г. Атырау Мулдагалиев  осужден к штрафу в сумме 1 325 500 тенге. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. 28 февраля суд вынес приговор экс-руководителю управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиевой. Она была признана виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 миллионов тенге), с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на три года. Напомним, в октябре 2019 года в областном перинатальном центре Атырау умер младенец. Тогда заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула на брифинге сообщил, что по халатности новорожденный был помещен в холодильную камеру, однако после подачи признаков жизни врачи не стали предпринимать каких-либо мер, решив действовать согласно изначально оформленным документам. В смерти младенца обвинили врачей. Также Шынгыс Кабдула сообщил, что было начато досудебное расследование в отношении должностных лиц областного перинатального центра по подозрению в совершении рада коррупционных преступлений.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    