Женщина и девушка были в числе контактных с носителем Covid-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. Женщина умерла в кабинете УЗИ в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления здравоохранения, 34-летняя медсестра и 21-летняя пациентка Областной больницы оказались в списке контактных с 28-летней женщиной, которая была госпитализирована с коронавирусом в ночь на 1 апреля. В настоящее время они проходят лечение в инфекционном стационаре, их состояние оценивается как стабильное. Напомним, что 28-летняя жительница Кызылкугинского района обратилась к медикам Областной больницы с ярко выраженными симптомами ОРВИ. Результаты теста подтвердили наличие Covid-19, все контактные с больной были изолированы, здание медучреждения продезинфицировано. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин.  