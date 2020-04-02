Об этом на своей странице в Facebook написал аким ЗКО Гали Искалиев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Қаладағы құрлыстардың сапасы қатаң қадағаланады Иллюстративное фото из архива "МГ" - Во исполнение поручения Президента Казахстана по поддержке людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за текущей экономической ситуации, принята программа "Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы". В ЗКО уже скоро планируется начать строительство, капитальный ремонт, благоустройство более 150 разных проектов во всех районах области и городе Уральск на общую сумму около 35 млрд тенге, - написал Гали Искалиев. Аким области отметил, что подрядчики, которые будут реализовывать данные проекты, должны будут набирать часть своего персонала через биржу труда. Заработная плата будет зависеть от специальности и квалификации сотрудника. Минимальная зарплата будет составлять 85 тысяч тенге. - Думаю, что нужны будут штукатуры-маляры, плотники, плиточники, каменщики, разнорабочие.Поэтому те, кто хочет устроиться на работу, прошу с 5 апреля 2020 года начать регистрацию в качестве безработного на бирже труда вашего района/города или на онлайн платформе "Электронная биржа труда", - заключил глава региона. Стоит отметить, президент РК Касым-Жомарт Токаев 31 марта выступил в прямом эфире. Он поручил, чтобы казахстанцев, оставшихся без работы, в период карантина, трудоустроили. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.