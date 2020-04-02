Скопление автомобилей у блокпоста в сторону Подстепного образовалось сегодня, 2 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Километровая очередь образовалась у блок поста в Уральске Водители, которые ждут своей очереди, чтобы проехать через блокпост, отмечают, что очередь движется медленно. - Мы уже стоим около часа, никак не можем выехать из города. В обратном направлении тоже очень много машин. Мы занимаемся поставкой продуктов. Каждую машину останавливают, проверяют справки, думаю, без причины тут не проедешь, - говорит водитель Алибек. Еще один водитель по имени Аслан рассказал, что утром очередь была ещё больше. - Кому-то надо ехать на работу, кому-то на дачу. Народу очень много, и с каждого требуют объяснений, - отметил он. Как сообщил руководитель пресс-службы департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, километровая очередь у блок поста в сторону Подстепного образовалась в связи с усиленным карантинным режимом. - Усиленный режим в области начался с 30 марта. Мы дали людям два дня, чтобы они завершили все намеченные планы и неотложные дела. С сегодняшнего дня начался жесткий контроль. Теперь на блокпостах сотрудники пропускают автомобили строго по пропускам, только поэтому там образовалась очередь, - отметил Болатбек Белгибеков. В полиции ЗКО просят жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. - Все это делается во благо нашего населения, - заверили в ведомстве. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 402, вылечились 26 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Километровая очередь образовалась у блок поста в Уральске Километровая очередь образовалась у блок поста в Уральске Километровая очередь образовалась у блок поста в Уральске Километровая очередь образовалась у блок поста в Уральске Километровая очередь образовалась у блок поста в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА