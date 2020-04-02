Стало известно, что больше половины ассенизаторских машин в городе перестали работать сегодня, 2 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" . Более полусотни водителей ассенизаторских машин устроили забастовку в Уральске В редакцию "МГ" обратились жители Уральска, которые рассказали, что в городе вновь проблема с откачкой септиков. - Все время какие-то проблемы. Не так давно водители задрали цены на откачку септиков вдвое, ссылаясь на то, что слив нечистот можно осуществлять только на одной станции КНС в Зачаганске. А с сегодняшнего дня и вовсе мы никак не можем вызвать ассенизаторскую машину домой. Уже обзвонили всех, кто ранее нас обслуживал. Они отвечают, что сегодня не работают. На вопрос: с чем это связано, отвечают, что на сливной станции впускают только по два автомобиля. По словам водителей, вчера, 1 апреля, там была огромная очередь, а сегодня многие решили просто не выйти на работу. Это невыгодно простаивать там по полдня, чтобы слить один рейс. Куда жителям частных домов теперь деваться? Нам что теперь не мыться и не стирать? И как вообще решить эту проблему, - задался вопросом житель Уральска Анатолий. Корреспонденты "МГ" побывали на сливной станции во втором рабочем поселке. Очереди на слив там нет. Однако водители рассказывают, что больше половины их коллег на работу сегодня не вышли. Как рассказал руководитель ЖКХ Уральска Жандос Салимов, очередей на сливных станциях в настоящее время нет. - Сливная станция, которая находится во втором рабочем поселке, работает в ограниченном режиме - с 9 утра до 14.00, это связано с ремонтом после аварии на КНС (по ул. Шолохова). Та, что находится в СМП, работает с 9 утра до 21.00, - отметил Жандос Салимов. - С чем связано решение водителей ассенизаторских машин не выйти на работу - на это мы ответить затрудняемся. Напомним, 3 марта этого года более полусотни водителей ассенизаторских машин устроили забастовку. Тогда водители были недовольны отсутствием дороги к КНС, а также штрафами за грязные колеса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.